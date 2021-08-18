شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: حريصون على تعزيز العلاقات مع الهند فى المجالات كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين مع سفير الهند الجديد لدى بلاده براشانت بيساي، سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة في المجالات كافة.

جاء ذلك - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء خلال تسلم وزير الخارجية العراقي نسخة من أوراق اعتماد السفير الهندي الجديد لدى البلاد.

وأكد حسين حرص بلاده على عزيز العلاقات مع الهند وتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمّة البعثة الدبلوماسيّة الهندية في العراق.

وقال وزير الخارجية العراقي: "إن سوق الهند يعتبر من أكبر الأسواق لشراء النفط العراقي ويمكن تفعيل التبادل التجاري والتعاون المُشترَك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية وذلك بعد مرحلة عودة الحياة وتحييد خطر فيروس كورونا".

من جانبه، أكد سفير الهند الجديد لدى العراق أنه سيبذل كلَّ ما بوسعه لزيادة حجم التعاون بين العراق والهند في إطار تعزيز العلاقات، ورفع مُستوى التعاون بين البلدين.