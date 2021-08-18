شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 إرهابيين بمحافظة نينوى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إلقاء القبض على 4 إرهابيين خلال عمليات مداهمة، في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء أنه بعد أن وردت معلومات استخبارية تفيد بوجود 4 إرهابيين في ناحية زمار ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث في لواء المشاة 73 بالفرقة 15 وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، باشرت على الفور قوة مشتركة بمداهة مناطق تواجدهم ضمن القرى التابعة للناحية (قرية كركافر-تل الذهب-القصبة) والقبض عليهم، مشيرةً إلى أنه جرى تسليم المتهمين إلى الجهات الأمنية المختصة.