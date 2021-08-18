مصر... قرار يمنع المعلمين من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بوابة "أخبار اليوم"، أرسلت الوزارة نشرة إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

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وطالبت الوزارة في النشرة بإعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وستقوم الوزارة بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

وأكدت أنه لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وستقوم الوزارة بمساعدة العاملين التابعين لها للتسجيل علي موقع وزارة الصحة المصرية لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتي يتسني بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

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