شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إتمام حجوزات العمرة والزيارة عبر «اعتمرنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف موظف الحجوزات في أحد فنادق مكة المكرمة، كيفية إتمام عمليات حجوزات العمرة والزيارة لنزلائها عبر تطبيق اعتمرنا. وأوضح موظف الحجوزات، وفقاً لقناة ” العربية”ـ إن الفندق يطلب من النزلاء أرقام الهويات وتواريخ الميلاد بالميلادي وأرقام الجوالات المرتبطة بتطبيق توكلنا لكل نزيل. وأشار إلى أنه يشترط أن يكون النزيل محصناً بأخذ جرعتين من لقاح كورونا، كما يجب أن يكون مسجلاً في تطبيق اعتمرنا حتى يتمكن الفندق من إتمام عملية الحجز.

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