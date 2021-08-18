شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين» تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن إضافة خدمة جديدة لقائمة خدمات الشركات والمكاتب الهندسية المسجلة لديها، والتي تتيح للمستفيدين الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الخدمة المضافة تشمل الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية، مضيفًا أن خدمة الاستعلام عن خدمات الشركات والمكاتب الهندسية تمكّن المستفيدين من تحديد المنطقة والمدينة المراد البحث فيها وفئتها وأنشطتها الهندسية بشكلٍ سهل ودقيق.

حيث تتضمن الخدمة الجديدة الإستعلام عن أسعار استشارات الرفع المساحي، وعقود التصميم والإشراف المحدود وتسليم المفتاح.

كما بيّن المهندس العبداللطيف أن الخدمة تهدف إلى تزويد المواطنين والمستفيدين عن معرفة تفاصيل الأسعار الفعلية لخدمات الشركات والمكاتب الهندسية المقدمة، والتي تهدف أيضًا إلى خلق روح التفاعل والمنافسة وتعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمات الهندسة.

وأشار إلى أن الهيئة الخليج 365 تنظيم العمل المهني ورفع كفاءة الخدمات الرّقمية لدى قطاع الشركات والمكاتب الهندسية في الممكلة عبر برامجها ومبادراتها للإسهام في تسهيل وتحسين عملية البحث عن خدمات الشركات والمكاتب الهندسية لاستعراض معلوماتها للاطلاع عليها بكل يسرٍ وسهولة من المستفيدين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية. وللاستفادة من الخدمة يمكن الضغطهنا.