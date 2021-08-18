ما هي قدرات بطارية آيفون 13 المرتقب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يوما بعد الآخر تتكشف معلومات جديدة عن آيفون 13 المرتقب، وسط قرب طرحه المقرر الشهر المقبل خلال مؤتمر أبل.



ونشر موقع "ترند فورس" تسريبا أظهر أن أبل ستطرح آيفون 13 و آيفون 13 برو بميزة توسيع دعم موجات mmWave 5G .

ويضيف، الهاتف سيطرح بمختلف موديلاته برقاقات السيليكون A15، على أن تكون أكثر كفاءة وهدفها تحسين الأداءوالتقليل من استهلاك طاقته.

وتابع، من ميزات آيفون 13، بطارية أكبر حجما بعد توفير مساحة داخلية أوسع"

تشير التسريبات المتعلقة إلى أن آيفون 13 سيتطابق تقريبًا مع تشكيلة هواتف آيفون 12، لكن يتوقع أن يكون آيفون 13 أكثر سمكًا قليلاً، حيث من المتوقع أن يأتي بنسب الارتفاع والعرض نفسها لكن سيزيد الحجم بنسبة 0.26 مم.

وذكر تقرير آخر أن جميع طرز هواتف (آيفون 13) الأربعة ستتميز بعوامل الشكل العامة نفسها مثل الطرز السابقة، وهذا يعني أنه يمكننا توقع أربعة هواتف بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، وهي:

آيفون 13 يتوقع أن يشهد تصميم الكاميرات الخلفية بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، وأن تحافظ أبل على نتوء الكاميرا في الهاتف لكنها قد تضيف طبقة من الزجاج تغطي جميع العدسات الثلاث لجعلها تبدو وكأنها كاميرا واحدة، بدلا من ثلاث عدسات منفصلة.

هواتف آيفون 13 ستأتي بأحدث معالج من الشركة، والذي يُشار إليه على الأرجح باسم معالج (A15 Bionic).

وليس من الواضح حتى الآن ما إمكانيات الطراز الجديد من هذا المعالج، لكن تسريبات أكدت على أن المعالج سيُصنع بتقنية 5 نانومتر مثل الطراز السابق، لكن التغيير سيكون في أن أبل ستعمل على تحسين الأداء، حيث سيجمع بين الأداء العالي واستهلاك طاقة محسّنة لتحسين عمر البطارية.