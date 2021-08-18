أبل تكثف وتيرة الفحص لكشف كورونا بين موظفيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة أبل، التي تواجه انتشاراً سريعاً لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، زيادة الاختبارات لموظفي الشركة وعمال التجزئة لكشف الفيروس.



وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن الشركة أبلغت هذا الأسبوع الموظفين المشاركين في برنامج الاختبار المنزلي من الشركة بأجهزة كويست دايجنوستكس، أنهم سيتلقون الآن مجموعات من أجهزة الاختبار مرتين في الأسبوع بدل مرة واحدة.

وطلبت الشركة من الموظفين في البرنامج توقع الخضوع للاختبار أيام الاثنين والخميس.

وقالت الشركة في مذكرة: "مع ظهور المزيد من المتغيرات المعدية مثل دلتا، نعتقد أن المزيد من الاختبارات المتكررة سيحميكم بشكل أفضل".