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بريطانيا.. توزيع 88.2 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا.. توزيع 88.2 مليون جرعة من اللقاحات ضد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

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أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، توزيع 88.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا، حتى الآن.

 

ويُقدر متوسط التطعيم في بريطانيا بـ 204419 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح، شهراً واحداً. آلاف و419 جرعة في اليوم الواحد.

 

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات في بريطانيا بلغ 6.35 ملايين، والوفيات 131466

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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