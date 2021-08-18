بريطانيا.. توزيع 88.2 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، توزيع 88.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا، حتى الآن.



ويُقدر متوسط التطعيم في بريطانيا بـ 204419 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح، شهراً واحداً. آلاف و419 جرعة في اليوم الواحد.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات في بريطانيا بلغ 6.35 ملايين، والوفيات 131466