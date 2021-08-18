شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا تعلن تسجيل 2325 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، تسجيل 2325 إصابة جديدة بكورونا، و12 حالة وفاة، وشفاء 860 شخصًا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1025 إصابة و349 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 9 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 289 ألفًا و219 شخصًا، بينهم 75 ألفًا و840 حالة نشطة، ووفاة 3968 شخصا.