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ليبيا تعلن تسجيل 2325 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

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أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، تسجيل 2325 إصابة جديدة بكورونا، و12 حالة وفاة، وشفاء 860 شخصًا، خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1025 إصابة و349 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 9 حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 289 ألفًا و219 شخصًا، بينهم 75 ألفًا و840 حالة نشطة، ووفاة 3968 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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