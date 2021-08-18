الخارجية الإسرائيلية: اتفاق سلام كامل متوقع مع السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حياة في تصريحات لصحيفة "العين" الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن "سفارتين للبحرين والمغرب تفتحان أبوابهما "قريبا" في إسرائيل"، مشيرا إلى "اتفاق سلام كامل متوقع مع السودان، في خطوات تعزز مسار الاستقرار".

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جاء ذلك في مقابلة للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، مع "العين الإخبارية"، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض.

وخلال المقابلة أشار حيارة إلى أن دولا لم يسمها في طريقها للسلام مع إسرائيل، لافتا إلى أن العلاقات مع الإمارات فاقت التوقعات.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، اتفاق إبراهيم بـ"التاريخي الذي غيّر -ولا يزال- الشرق الأوسط بأكمله".

وأوضح أن بلاده تأمل إعادة الفلسطينيين إلى دائرة السلام لتحقيق أمل الإسرائيليين بإنهاء الصراع.

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