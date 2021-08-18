رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية بباكستان

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم، كلاً على حدة، بمعالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا ورئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو.

وبحث معالي رئيس هيئة الأركان العامة خلال اللقاءين عدداً من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري والإستراتيجي بين البلدين.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني، والوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الباكستانية.