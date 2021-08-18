شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 مخالفا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، عن ضبط 45 شخصا مخالفا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (45) شخصا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأوضح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.