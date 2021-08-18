شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تقودها امرأة تدهس رجلا وتقتحم محل أدوات طبية بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحادث اقتحام سيارة كانت تقودها امرأة، لمحل أدوات طبية في مدينة الرياض.

وأظر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات، قبل أن تندفع بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل لها، لتتحطم الواجهة الزجاجية للمحل وتتلف بعض المقتنيات.

وبين الفيديو دهس شخص كان في طريق السيارة لحظة اقتحامها. فيما ذكر متداولو الفيديو أن السيارة كانت تقودها امرأة تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقافها.