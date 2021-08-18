الحريري يهاجم نصر الله ويؤكد أن "تعطيل ولادة الحكومة كان صناعة إيرانية"

دبي - محمود عبدالرازق - قال الحريري، عبر سلسلة تغريدات على "تويتر"، "استقالتي بعد 17 تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف...أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".

وأضاف الحريري: "المضحك المبكي أن هناك من يريدنا أن نصدق أن النظام السوري يطالبنا بوقف التهريب لأنه يضر بخطته الاقتصادية ولأن التهريب حرام والمهرب خائن للأمانة..ما علينا..لا فائدة من نبش خزانات الماضي لإسقاط أحوال أفغانستان على أوضاع لبنان وقرع طبول الرهان على تحولات خارجية".

ولفت إلى أن "المطلوب هو حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي، وليس استدراج لبنان إلى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم". وتساءل قائلا: "ألم يحن الأوان كي نفهم ؟!".

​وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد تحدث عن رفع الدعم عن المحروقات، قائلا: إن "الحل ليس في تقاذف المسؤولية، بل في تأليف حكومة، وأن هناك كثير من اللبنانيين شركاء في المسؤولية"، مضيفا أن "أغلب الشركات تحتكر المحروقات، وتعمل على تخزينها لبيعها في السوق السوداء".

وقال: "أؤكد أننا سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من إيران وفي هذين اليومين سأبلغكم متى"، معتبرا أن "من خزن وباع المحروقات في السوق السوداء خان الأمانة"، كما شدد على أن الفوضى في لبنان يديرها الأمريكان من السفارة الأمريكية، وأن ما يجري اليوم في البلاد هو نفس ما يجري في العراق لأن هناك غرفة واحدة تدير الفوضى.