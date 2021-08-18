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رئيس وزراء السودان يتلقى دعوة من محمد بن سلمان

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دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Marwan Ali

وحسب وكالة الأنباء السودانية، تلقى حمدوك دعوة للمشاركة في مؤتمر المناخ بالشرق الأوسط الذي سيقام بالعاصمة الرياض في أكتوبر 2021. 

وذكرت الوكالة أن حمدوك تسلم الدعوة خلال لقائه، الثلاثاء، بسفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسن آل جعفر.

ووفقا للوكالة، تأتي هذا الدعوة بغرض العمل المشترك بين البلدين لمجابهة المخاطر البيئية والتحول المناخي وخلق شرق أوسط أخضر ومجابهة التصحر. 

ونقل السفير السعودي لحمدوك تحية القيادة السعودية لحكومة وشعب السودان، داعياً بدوام الاستقرار والازدهار في البلاد.

بدوره، عبر حمدوك عن تقديره للشعب السعودي وقيادته، متمنيا دوام الرخاء والاستقرار للمملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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