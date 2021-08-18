شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية تحذر: الوضع الوبائى يزداد سوءا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجي نزال، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء إن الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءا، وهناك ازدياد في أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات.

وأضاف نزال، في بيان صحفي، أنه "خلال الفترة الماضية كان هناك انخفاض في أعداد الإصابات والدخول للمستشفيات، ولكن الوضع الآن يزداد سوءا، وكنا متوقعين هذا الأمر من بداية دخول "متحور دلتا" إلى فلسطين". وأكد أن الوزارة قامت بالتجهيزات اللازمة، ومراكزها على استعداد تام لاستقبال الحالات، مشددا على ضرورة تلقي اللقاحات؛ كونها تخفف أعراض المرض، وتحمي المريض من دخول العناية المركزة.

وكان قد أكد مسؤولون فى وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك انتشارا مجتمعيا لطفرة "دلتا" و"لدينا أكثر من 70% من الحالات المشخصة مصابة بهذه الطفرة".

وأوضحت الوزارة، فى تصريحات سابقة، أن الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت في كافة محافظات الوطن"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن "أرقام الإصابات لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحوصات".