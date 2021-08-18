شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 32 مطلوبا وضبط عبوات ناسفة وصواريخ فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن اعتقال 32 مطلوباً وضبط عبوات ناسفة وصواريخ فى محافظة كركوك العراقية.

وقالت القيادة في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل استخبارات محافظة السليمانية، تمكنت قيادة العمليات المشتركة فى كركوك من اعتقال إرهابي يقوم بنقل العبوات الناسفة داخل المحافظة، كما القت القبض على (31) مطلوباً وفق مواد قانونية ضمنها الإرهاب".

وأضافت أنه "تم الاستيلاء على ثلاث عبوات ناسفة ومواد تفجير وصواريخ".

وكانت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية،كشفت أمس ، عن أنها تمكنت من العثور على قذائف هاون وصواريخ قاذفة خلال عملية استباقية فى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت القيادة العراقية ـ فى بيان ـ بأن "قوة مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش وتطهير قرى "عريشة العليا والوسطى وعريشة السفلى والرمانة وعلوشة وحافة نهر الزاب الأسفل، أسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون مختلفة الأنواع ، 2 صواريخ قاذفة ضد الدروع".

وأضاف البيان أنه تم التعامل مع هذه القنابل والصواريخ المضبوطة ومعالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون أن يشير إلى وقوع أى إصابات أو خسائر مادية أو بشرية تذكر.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت فى وقت سابق العثور على ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابى شمالى بغداد.

ويأتى هذا فى الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التى من المقرر إجراؤها فى العاشر من شهر أكتوبر المقبل.