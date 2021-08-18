ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيف زجاجة الرضاعة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أوصت الرابطة الألمانية لمستحضرات العناية بالجسم بتنظيف زجاجة الرضاعة من خلال وضعها في غسالة الصحون



مع ضبط برنامج الغسل العادي على درجة حرارة لا تقل عن 45 درجة مئوية.

وأضافت الرابطة أنه ينبغي استعمال منظف يحتوي على مواد تبييض لتنظيف زجاجة الرضاعة بشكل جيد بحيث يتم القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات.

ولهذا الغرض ينبغي استعمال المنظفات المحتوية على مواد تبييض على قاعدة أوكسجين، وغالبا ما تتوفر هذه المنظفات في صورة مسحوق أو قرص. أما المنظفات، التي تتوفر في صورة جل أو سائل، فلا تحتوي على مواد تبييض.

وأشارت الرابطة إلى أنه لا يجوز وضع الماصة الخاصة بزجاجة الرضاعة في غسالة الصحون؛ نظرا لإمكانية تراكم بقايا اللبن أو المنظف عليها، ويسري ذلك أيضا على السكّاتة وحلقات القضم.

وينبغي تنظيف هذه الأجزاء بشكل يدوي بواسطة ماء صاف، ثم تعقيمها بواسطة بخار ماء ساخن أو ماء مغلي.