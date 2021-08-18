عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت مجلة "Elle" بأن التنورة "الأنبوبية" تتربع على عرش الموضة في الخريف لتغازل قوام المرأة وتمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة أن التنورة الأنبوبية هي تنورة ذات قصة ضيقة وملتصقة بالجسم على غرار الأنبوب، وتمتاز بوسط عال، بينما يصل طولها إلى منتصف الساق أو إلى الكاحل.

وأضافت "Elle" أن التنورة الأنبوبية تأتي مصنوعة من التريكو المضلع أو الساتان، وتكتسي بألوان هادئة ومحايدة كالجملي والكريمي والأسود.

وتتناغم التنورة الأنبوبية مع حذاء ذي كعب عال، والذي يعمل على إطالة السيقان بصريا.