النائب العام السوداني يتسلم نتائج التحقيق مع زوجة البشير

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن "الدعاوى تضمنت كل ما هو متعلق بوالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر ووزير التخطيط في ولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن، لإحالتها للمحاكم المختصة".

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ووفقا للوكالة، تواجه زوجة الرئيس السابق عمر البشير تهما تحت المادة 7 من قانون "مكافحة الثراء الحرام والمشبوه" لعام 1989 تعديل 1996، وتتعلق بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات.

كما ذكرت الوكالة أن "بقية المتهمين يواجهون تهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وكذلك تتعلق بفساد مالي وتجاوزات خلال توليهم مناصبهم".

يذكر أن نيابة الأراضي السودانية، قد حررت سابقا بلاغات، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وزوجته، وبعض أفراد أسرته ورموز بالحكومة السابقة في تهم تتعلق بحيازة مجموعة من العقارات، بالمناطق الفاخرة جوار العاصمة الخرطوم.

وأعلنت في وقت سابق أيضا، منظمة "زيرو فساد" حجز ممتلكات زوجة البشير وأسرتها، إلى جانب حظر وحجز أموال 37 من رموز نظامه.

كما يحاكم البشير خلال الأشهر الماضية أيضا بتهمة حصوله على أموال تقدر بـ25 مليون دولار، بطريقة غير قانونية، إلى جانب التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.

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