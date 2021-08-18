شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. شديد الحرارة بالسعودية والكويت ومعتدل نسبيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج للطقس المتوقع اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021، حيث تنشط الرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة في المملكة العربية السعودية، و يكون الطقس بالإمارات صحوا بوجه عام، غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وإلى التفاصيل:-

يتوقع ان يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق بينما يكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، كما ويتوقع ان تستمر فرصة هطول زخات رعدية من الامطار تكون محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولاً لأجزاء من الطائف خاصة جنوبها، وفي حين تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق بينما تكون شمالية غربية نشطة على اجزاء من المناطق الغربية تثير الغبار والأتربة.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، اليوم الاربعاء، في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً احياناً. الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال المساء. درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.

يُتوقع أن ببقى الطقس صيفياً شديد الحرارة في عموم المناطق نهار الأربعاء، وتكون درجات الحرارة في مُستويات اربعينية بوجهٍ عام. وتظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة، يتخللها سُحب ركامية رعدية، مع فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار في اجزاء من المناطق الداخلية لاسيما الشرقية منها، وتصحب السُحب الرعدية بنشاط كبير على سرعة الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغُبار في نطاق تأثيرها. وتكون الرياح مُتقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة لمُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الأتربة والغُبار. وتنخفض درجات الحرارة الليلية، ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجهٍ عام، ويميل للإعتدال فوق بعض المناطق خلال ساعات الليل، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة بشكلٍ ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من الأمطار على اجزاء من المناطق الداخلية. وترتفع نسب الرطوبة بشكلٍ ملحوظ، وتوجد فرصة لتشكل الضباب في اجزاء من المناطق الداخلية خلال ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر. وتكون الرياح شمالية مُتقلبة الإتجاه وخفيفة لمُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق بعض المناطق لاسيما الشرقية منها.

ليلًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، والصغرى 28 درجة، نهارًا حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة والعظمى 45 درجة.