شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط يجب توافرها لتركيب عداد كهرباء مستقل للوحدة السكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن 3 شروط يجب توافرها في حالة الرغبة بتركيب عداد كهرباء مستقل للوحدة السكنية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تزويد المنشأة السكنية بأكثر من عداد كهرباء، وذلك في حالة ثبوت أنها مكوّنة من عدة وحدات مستقلة بناءً على رخصة البناء.

وتضمّنت شروط تركيب عداد مستقل، وجود مدخل مستقل عن الوحدات الأخرى، ووجود غرفة ومطبخ ودورة مياه، ووجود درَج مستقل في حالة تعدد الأدوار.