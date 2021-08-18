- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط يجب توافرها لتركيب عداد كهرباء مستقل للوحدة السكنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن 3 شروط يجب توافرها في حالة الرغبة بتركيب عداد كهرباء مستقل للوحدة السكنية.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن تزويد المنشأة السكنية بأكثر من عداد كهرباء، وذلك في حالة ثبوت أنها مكوّنة من عدة وحدات مستقلة بناءً على رخصة البناء.
وتضمّنت شروط تركيب عداد مستقل، وجود مدخل مستقل عن الوحدات الأخرى، ووجود غرفة ومطبخ ودورة مياه، ووجود درَج مستقل في حالة تعدد الأدوار.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 شروط يجب توافرها لتركيب عداد كهرباء مستقل للوحدة السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.