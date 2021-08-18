شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بأحد فنادق مكة يوضح شروط إتمام تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح موظف الحجوزات في أحد فنادق المنطقة المركزية بمكة المكرمة، محمد الحبشي، شروط إتمام عمليات حجوزات العمرة والزيارة عبر تطبيق اعتمرنا التابع لوزارة الحج والعمرة. وقال في لقاء مع “العربية”، إنه يشترط لكي يتم إصدار تصريح للنزيل لأداء العمرة أن يكون محصناً بأخذ جرعتين من لقاح كورونا، كما يجب أن يكون مسجلاً في تطبيق اعتمرنا حتى يتمكن الفندق من إتمام عملية الحجز.



وأضاف الحبشي أن الفندق يطلب من النزلاء أرقام الهويات وتواريخ ميلادهم حسب التقويم الميلادي وأرقام الجوالات المرتبطة بتطبيق توكلنا.

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