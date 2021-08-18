شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعتمد تلقيح الحوامل منذ الأشهر الأولى بعد وفاة 15 بسبب إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن وفاة 15 امرأة حاملا منذ بداية أغسطس الجارى، جراء الإصابة بفيروس كورونا، موجهة بسريع عملية تلقيح جميع النساء الحوامل.

استند قرار وزارة الصحة إلى مذكرة اللجنة المغربية العلمية للتلقيح بأنه سيتم استعمال اللقاح بالفيروس معطل المفعول لصالح الحوامل في الأشهر الأولى، واستعمال جميع أنواع اللقاحات المتوفرة حاليًا في المغرب بالنسبة إلى الحوامل في الربع الثاني والثالث من الحمل.

واعتمدت المذكرة على البيانات الدولية الجديدة التي أظهرت أن إصابة النساء الحوامل بفيروس كورونا مرتبطة بخطر مرتفع بالتعرض للإجهاض وتسمم الحمل والولادة المبكرة وموت الجنين داخل الرحم والولادة القيصرية المستعجلة.

وأشارت الصحة المغربية، أن عددًا من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بعدة دول حذرت من أن العدد الحالي لحالات الحوامل المصابة بكورونا مقلق، ويحتمل أن ذلك مرتبط بالمتحور دلتا وضعف تغطية التلقيح لدى النساء الحوامل.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الثلاثاء أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 16 مليونا و 740 ألفا و 875 شخصا .

وأفاد بيان للصحة المغربية بأنه خلال ال(24) ساعة الماضية تلقى 247 ألفا و 76 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح و 339 ألفا و 844 شخصا الجرعة الثانية ليبلغ إجمالى الملقحين بالجرعة الثانية ضد الفيروس 11 مليونا و 980 ألفا و 285 شخصا.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس التاجي.

وأكدت الوزارة في تقريرها تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7982 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع، بينما تلقى 2546 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 937 مواطنا الجرعة الثانية.