عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غرائب الثانوية العامة في لبنان.. طالب ينجح بـ٢٨ من ٢٠

الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365

تداول طلاب لبنانيون جداول نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة، التي أظهرت حصول بعض الطلاب على درجات أعلى من المجموع العام للمواد.



وأعلنت وزارة التعليم اللبنانية، الثلاثاء، نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وكذلك نتائج الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة.

وتضمنت جداول درجات المواد التي نشرها الطلاب، حصول أحدهم على درجة ٢١ من ٢٠ في مادّة الفيزياء، بينما حصل آخر على ٢٨ من ٢٠ في الكيمياء.

ووصف الطلاب ما يحدث بـ"الفضيحة"، مطالبين الوزارة بتوضيح حقيقة حصول طالب على علامة تفوق المجموع العام.

وعلق المستشار الإعلامي لوزير التربية اللبنانية ألبير شمعون، قائلا: "من أين يأتون بهذه الأخبار، هذه معلومات غير دقيقة".

وقال المسؤول اللبناني إن "نظام الكومبيوتر لا يقبل العلامات بهذا الشكل"، موضحا أنه "يعود للوزير نفي هكذا أخبار، خاصة أنه إن نفينا أمورا كهذه ستصدر كل يوم شائعة".

بينما قال رئيس اللجنة الطلابية في لبنان عمر الحوت: "رأينا الصورة المتداولة للعلامات التي فاقت المجموع العام من دون أن نتأكد من صحتها".

وأضاف الحوت: "قد يكون حدث خطأ في نظام النشر وهو أمر وارد وسبق أن حصل".

وانطلق هذا العام، ماراثون الثانوية العامة في لبنان على وقع صرخات الطلاب المتكررة لإعفائهم؛ نظراً للظروف التي تمر بها البلاد.

وعدد الطلاب مبررات طلبهم انطلاقا من جائحة كورونا وما فرضته من تعليم عن بعد، في وقت لا يتوفر لعدد كبير من الطلاب إنترنت أو حتى كمبيوتر أو هاتف نتيجة الفقر، مرورا بأزمة الكهرباء التي وصل تقنينها إلى ما يزيد عن ١٨ ساعة يوميا وانطفاء المولدات الخاصة لعدم توفر المازوت.

وبلغت النسب المئوية للنجاح بالامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة 2021 في لبنان:

- علوم عامة: 91.05

- علوم الحياة :90.39

- إجتماع واقتصاد: 93.30

- آداب وإنسانيات: 79.72