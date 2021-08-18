شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن فتح المعابر البرية والجوية مع تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إعادة فتح حركة الملاحة الجوية والمعابر البرية بين ليبيا وتونس اعتبارا من غد الخميس، مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس «كورونا».

جاء ذلك في خطابين من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الليبي عادل جمعة إلى وزيرى المواصلات والداخلية.

وأشار الخطابان - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية إلى توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقين بدولة تونس بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.

يشار إلى أن الحكومة الليبية، قد قررت في 7 يوليو الماضي غلق الحدود البرية والجوية مع تونس بسبب انتشار فيروس "كورونا".

يذكرأن، أعلنت الحكومة الليبية تمديد حظر التجول الجزئي، في بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي؛ كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت قناة 218 الليبية، إن قرار الحكومة بتمديد الحظر، جاء بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، إلى وزير الداخلية، يقضي بمواصلة الحظر جزئيًا، وذلك بناءً على توصية وزارة الصحة؛ لعدم استقرار الوضع الوبائي.

ويبدأ الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساء، ويستمر حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2001 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة وفاة.



يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا، بلغ مع الإعلان الأخير، 269847 حالة منها، 3750 حالة وفاة و200238 حالة شفاء.