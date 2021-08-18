شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بلبنان يسيطر على حريق بمحطة كهرباء ببيروت وينقذ العاصمة من كارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت عناصر الدفاع المدنى بلبنان من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة لتحويل الطاقة الكهربائية بطريق الجديدة بالعاصمة بيروت لينقذ المنطقة والمتواجدين فيها من كارثة حال وصول النيران لخزانات الوقود الخاصة بالمحطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء لبنان.

وتلقى الدفاع المدني بلاغات تفيد باندفاع النيران في مؤسسة كهرباء لبنان بمنطقة قصقص، فتوجهت فرق من فوج إطفاء بيروت على الفور لإخماد الحريق الذي بدأ في الانتشار.

وطالب العاملون بالمحطة وعناصر الجيش من المواطنين الابتعاد فورا عن مكان الانفجار بعد أن تبيين وجود كميات من الوقود مخزنة داخل المحطة الكهربائية والتي تقوم بتشغيلها بعد أن اقتربت السنة النيران منها، خشية وقوع ضحايا وأضرار كبيرة بمحيط المحطة بالعاصمة بيروت على غرار ما حدث في كارثة انفجار خزان الوقود ببلدة التليل بعكار في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى.



ويعمل حاليا رجال فوج إطفاء بيروت على تبريد المكان منعاً لتجدد النيران.

يذكرأن، أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية عن انقطاع التيار الكهربائي عن كافة الأراضي اللبنانية عند حوالي الساعة الثامنة من مساء الأحد الماضى، بسبب انخفاض الذبذبة إلى مستوى متدن جدا بشكل مفاجئ.

ورجحت المؤسسة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، أن "يكون تدني الذبذبة ناتجا عن التجاوزات التي تحصل في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين".

وأضافت أنه "إذا لم يتم تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استعادة السيطرة على محطات التحويل الثماني، وهي محطات الحرج، البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، والنبطية، ستجد المؤسسة صعوبة بالغة في إعادة التغذية الكهربائية إلى كافة المناطق اللبنانية".