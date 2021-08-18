شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب: تلقيح 16 مليونا و740 ألفا و875 شخصا بالجرعة الأولى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 16 مليونا و 740 ألفا و 875 شخصا .

وأفاد بيان للصحة المغربية بأنه خلال ال(24) ساعة الماضية تلقى 247 ألفا و 76 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح و 339 ألفا و 844 شخصا الجرعة الثانية ليبلغ إجمالى الملقحين بالجرعة الثانية ضد الفيروس 11 مليونا و 980 ألفا و 285 شخصا.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس التاجي.

فيما سجَّلت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 682 مقيما و24 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 583 ألفا و718 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7982 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع، بينما تلقى 2546 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 937 مواطنا الجرعة الثانية.

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3897 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 763 ألفا و353 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 102 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 11 ألف و119 حالة وفاة، فيما تم تسجيل تعافي 5886 شخصا من الإصابة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 673 ألفا و116 شخصا.