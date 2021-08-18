اندلاع حريق ضخم في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في بيروت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، هرعت على الفور فرق الإطفاء إلى المكان، وشرعت في إخماد النيران في المحطة بمنطقة "قصقص" في بيروت.

وأضافت الوكالة بأن الحريق كان خارجيا، غير أن الخوف كان في احتمال امتداد النيران إلى براميل زيت أنزلت حديثا إلى المحطة.

وأكدت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنه لم يتسبب في أعطال كبيرة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن فرق الإطفاء يعملون حاليا على تبريد المكان منعاً لتجدد النيران.

كما نقل عن شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار في أرجاء المنطقة، التي تقع فيها المحطة، قبل اشتعال النيران.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن احتمال وجود خسائر بشرية.

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