نصر الله: هناك حرب اقتصادية أمريكية ضد لبنان تهدف لدفع الشعب إلى الانهيار والاستسلام

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / JOSEPH EID

القاهرة، 17 أغسطس - سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني "الأمريكيون هم الذين ضغطوا على رئيس الحكومة في 17 تشرين آنذاك، للاستقالة"، مضيفا "هدف هذه الحرب الاقتصادية هو الضغط على الشعب اللبناني لدفعه إلى الانهيار والتخلي عن كل شيء".

وتابع "الأمريكي يقوم بالتجويع لكي يتخلى الناس عن الكرامة والسيادة والحقوق الوطنية والأخلاق والدين حتى الكفر بالله"، منوها بأن "إدراك أنّ ما يجري ليس نتيجة مشاكل داخلية فقط، بل نتيجة حرب خارجية تصبح قدرتنا على الصبر أكبر".

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن النقص بكميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخرا، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخراً إنهاء دعم الوقود.

وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة، التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.