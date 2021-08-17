شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تطلق هواتف « nova 9» في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة هواوي الصينية، النقاب عن سلسلة nova 8 الرائدة في ديسمبر من العام الماضي، ولكن يبدو أن ”العملاق“ الصيني لا يريد الانتظار طويلا للكشف عن سلسلة nova 9.

ووفقا لتقارير جديدة قادمة من الصين، ستكشف شركة هواوي عن سلسلة Huawei nova 9 الجديدة في منتصف سبتمبر المقبل، بعد أن ظلت عائلة nova 8 حوالي تسعة أشهر فقط في السوق.

وستتميز أجهزة سلسلة ”Huawei nova 9“ بتصميم عام أجمل من سابقتها، بالإضافة إلى ألوان أفضل من سلسلة Honor 50.

ومع ذلك، مقارنةً بـ Honor 50، لن تحتوي Huawei nova 9 على معالج داخلي جيد، وتعمل سلسلة Honor 50 بواسطة معالج Snapdragon 778G SoC، بينما تعمل كل من nova 8 و 8 Pro بواسطة معالج Kirin 985.

وفيما يتعلق بالتصميم، ذكرت تقارير سابقة أن سلسلة ”nova 9“ ستكون مزيجا بين سلسلة P50 ،nova 8، وMate 50 الذي ربما لم يتم إصداره بعد الآن بسبب العقوبات الأمريكية على الشركة.

كما من المتوقع أن تأتي سلسلة Nova 9 بتصميم للكاميرا الخلفية يحاكي تصميم الكاميرا في P50 الذي يتميز بالحلقات الدائرية الكبيرة التي تتضمن المستشعرات، حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الحلقة العلوية بشكل مستقل، بينما تحتوي الحلقة السفلية على المستشعرات الأخرى مع فلاش LED.

ومن المتوقع، أن تعمل سلسلة Nova 9 بواسطة معالج Kirin 990E الذي جرى تقديمه في هاتف Mate 40E 5G.، كما أشارت التوقعات إلى أن الجيل القادم من هواتف Nova سيدعم اتصال 5G.

وعلى صعيد آخر، كشفت أحدث التقارير عن خطط هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من هاتف P50 Pro الذي يأتي بميزة الاتصال بشبكات 5G خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقدمت هواوي، خلال الفترة الماضية سلسلة هواتف P50 التي جاءت بميزة دعم الاتصال بشبكات 4G فقط، مع معالج Snapdragon 888 المخصص لهذه السلسلة، وأيضا معالج Kirin 9000 الذي يدعم الاتصال بشبكات 5G فقط.

ورغم القيود الأمريكية التي فرضت على الشركات المزودة لهواوي بتكوينات رقاقات 5G، إلا أنه من المقرر إطلاق إصدار 5G من هاتف P50 Pro بمعالج Kirin 9000 5G، في الربع الأخير من هذا العام في الأسواق.