شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تتيح ميزة الإبلاغ عن التغريدات «المضللة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن شركة “تويتر” بدأت تختبر ميزة جديدة للمستخدمين تسمح لهم بالبلاغ عن التغريدات التي تبدو مضللة.

وأضاف الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الميزة تتي وضع خيار علامة على تغريدة على أنها “مضللة” بعد النقر على الإبلاغ عن تغريدة.

وتابع عبدالعزيز الرشيد أن هذه الميزة بدأت اليوم في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا وقريباً كل الدول.