شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة. وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة. تتحول ليلا الى جنوبية بسرعة10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.