شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق «وادي وج» لتنفيذ مشروع «توسعة شبكة مياه الطائف» حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للمرور بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، تنبيهاً مُهماً لسالكي طريق وادي “وج” .

وأكد” المرور” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن إدارة مرور محافظة الطائف بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية قررت إغلاق طريق وادي “وج” جزئيًا، من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت، ابتداءً من ٩ محرم ١٤٤٣هـ وحتى ٢٨ محرم ١٤٤٣هـ.

وأوضحت أن ذلك لتنفيذ أعمال مشروع توسعة شبكة المياه بمحافظة الطائف ، وتهيب باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.