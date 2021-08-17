شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخفيف الأحمال يقلل من فاتورة الكهرباء؟.. مختص يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المختص في الكهرباء ماجد الحربي، حقيقة ما يتردد بأن تخفيف الأحمال يقلل من فاتورة الكهرباء.

وأكد خلال لقائه في برنامج “صباح السعودية” على قناة السعودية، أن توزيع الأحمال لا يقلل فاتورة الكهرباء، مبيناً أن توزيع الأحمال يساعد فقط في إراحة الكابلات وتوزيع الطاقة، بما يضمن عدم فصلها تلقائيًا.

وأشار إلى أنه يتم فصل التيار الكهربائي عندما تصل الأحمال عند الرقم 70 ، حيث يتم تخفيف الأحمال إلى الرقم 50، ويتم توزيع العشرين المتبقية على الأحمال الأخرى.