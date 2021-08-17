ليبيا تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية وفتح المنافذ البرية مع تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الحكومة الليبية، "أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته إلى وزيري الداخلية والمواصلات بفتح المنافذ البرية وإعادة حركة الملاحة الجوية مع جمهورية تونس ابتداء من الخميس المقبل".

وأكد أهمية التشديد على ضرورة الأخذ بكافة التدابير الاحترازية لمكافحةفيروس كورونا.

وأعلن متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم 8 يوليو/ تموز إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المجاورة.

وجاء القرار كخطوة احترازية لما وصفته الحكومة الليبية بتدهور الوضع وانهيار النظام الصحي، فضلاً عن تزايد عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا في تونس.