نصر الله: الأمريكيون أخرجوا الكلاب البوليسية من أفغانستان ولم يخرجوا من تعامل معهم

دبي - محمود عبدالرازق - جاء تصريح نصر الله في كلمة متلفزة بثتها قناة "المنار" اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، وتابعته قناة "الجديد"، أكد من خلالها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب قواته من أفغانستان لأنه لم يعد قادرا على الاحتمال، ورمى فشله على الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وذكر الأمين العام لـ"حزب الله" أن بايدن أراد حربا أهلية بين القوات الأفغانية وحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) يذهب الآلاف في مطاحنها.

وبان الرئيس الأمريكي قال إنه أنفق أكثر من تريليون دولار، ورغم ذلك خرج الجيش الأمريكي من أفغانستان "أذلاء فاشلين مهزومين".

وشدد حسن نصر الله على أن مايقوله بايدن عن الهزيمة والفشل الأمريكي في أفغانستان يجب أن يكون عبرة، فالولايات المتحدة ما زالت جاهلة وعديمة الفهم في المنطقة، وهي تكرر الأخطاء نفسها، متمنيا من حلفاء أمريكا سماع ما قاله بايدن من أنه