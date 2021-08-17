اخبار الخليج

قفزة نوعية للاستثمار الأجنبي في مصر

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دبي - محمود عبدالرازق - وبيّنت الحكومة المصرية في بيان رسمي أن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية على مدار تلك الفترة، وهي الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021 في مصر، زادت 21.72 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.911 مليار دولار، حسب وكالة "رويترز".

ووفقاً للبيان فقد وصلت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار العام الماضي 970.5 مليون دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك المركزي المصري في بيان، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزت في مايو إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وبحسب البيان، فقد زادت 13 % في أول 11 شهر بالسنة المالية 2020-2021 إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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