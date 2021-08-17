شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط صواريخ وقذائف هاون خلال عملية أمنية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم ، عن أنها تمكنت من العثور على قذائف هاون وصواريخ قاذفة خلال عملية استباقية فى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت القيادة العراقية ـ فى بيان ـ بأن "قوة مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش وتطهير قرى "عريشة العليا والوسطى وعريشة السفلى والرمانة وعلوشة وحافة نهر الزاب الأسفل، أسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون مختلفة الأنواع ، 2 صواريخ قاذفة ضد الدروع".

وأضاف البيان أنه تم التعامل مع هذه القنابل والصواريخ المضبوطة ومعالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون أن يشير إلى وقوع أى إصابات أو خسائر مادية أو بشرية تذكر.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت فى وقت سابق اليوم العثور على ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابى شمالى بغداد.

ويأتى هذا فى الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التى من المقرر إجراؤها فى العاشر من شهر أكتوبر المقبل.