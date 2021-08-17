شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يصادر 6 ملايين و600 ألف لتر من المحروقات خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، أن عمليات التفتيش والمداهمة لمحطات المحروقات ومستودعات الوقود التى تخزن المشتقات البترولية بصورة غير شرعية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن مصادرة 4 ملايين و392 ألفا و725 لترا من البنزين ومليونين و212 ألفا و140 لترا من المازوت.

وأضاف الجيش اللبنانى - فى بيان مساء اليوم الثلاثاء - أنه ألزم أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4 ملايين و349 ألفا و865 لترا من البنزين، ومليونا و671 ألفا و737 لترا من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحلة.

كما ألزم الجيش أصحاب الكميات المضبوطة بتوزيع 2300 لتر من البنزين و279300 لتر من المازوت مجاناً على عدد من المواطنين والمؤسسات.

وأوضح أنه تمت مصادرة 40560 لترا من البنزين و261103 لترات من المازوت لصالح الجيش.

صادر الجيش اللبناني، خلال مداهمته لمستودعات في منطقة رياق بمحافظة البقاع 400 طن من مادة المازوت وقام بتوزيعها على عدد من المستشفيات والأفران والبلديات والمزارعين، وذلك خلال مواصلته لحملات مداهمة المستودعات التي تقوم بتخزين الوقود بالمخالفة للقانون لاحتكاره أو الاتجار فيه بشكل غير شرعي.

كما صادر الجيش اللبناني 200 ألف لتر من مادة المازوت خلال مداهمات في منطقة رأس المتن بمحافظة جببل لبنان.

وفي السياق ذاته، قام الجيش بتوزيع 4 آلاف لتر من احتياط الجيش من المحروقات على 240 صيادا في منطقة العبدة استنادا إلى قوائم تم إعدادها بأسماء المستحقين.

و قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إن هناك محاولات لحل موضوع تشكيل الحكومة بطريقة ملائمة للجميع وفي نفس الوقت تكون قادرة على مواجهة الواقع في لبنان.

وأضاف ميقاتي - في تصريح عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك ضمن مشاورات تشكيل الحكومة - أن الجميع يعرف الصعوبات التي تواجهها البلاد ويجب على اللبنانيين أن يكونوا يدًا واحدة.

وأوضح أن الحديث اليوم كان بعمق تشكيل الحكومة وستكون هناك لقاءات أخرى خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار، قائلًا: "لا وقت محدد والمدة غير مفتوحة".

على جانب أخر ، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تنكيس العلم اليوم الاثنين، في قصر الرئاسة ببعبدا حدادا على ضحايا انفجار خزان وقود ببلدة التليل في محافظة عكار أمس الأحد.

وقامت المؤسسات الحكومية والرسمية في البلاد بتنكيس العلم التزاما بالحداد الوطني اليوم والذي أعلنه مجلس الوزراء اللبناني أمس والذي قرر تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلدياتئ كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتليفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الآليمة.

وكانت بلدة التليل بمحافظة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجار خزان وقود أدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين في كارثة أعادت إلى الأذهان حادث انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في أغسطس من العام الماضي.