«البيئة» تطلق خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيا بشروط

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيًا، لدعم وتمكين المزارعين من القيام بالعمليات الإنتاجية.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخدمة تشمل زراعة النخيل، الصيد البحري، مشاريع الاستزراع السمكي، الفواكه والمحاصيل الحقلية، الجمعيات التعاونية الزراعية، جميع القطاعات الزراعية الإنتاجية.
وتابعت أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة تشمل أن يكون طالب الخدمة حاصل على هذه التراخيص “شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، رخصة منحل” أو ما في حكمها.
ومن الشروط أيضا أن يكون مضى ستة أشهر على تاريخ إصدار السجل الزراعي، يتم منح العمالة بناء على الضوابط الخاصة بمنح العمالة، لا يعد تقديم هذه الخدمة مستند تملك.
لدعم وتمكين المزارعين أطلقت #وزارة_البيئة خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيًا— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 17, 2021
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