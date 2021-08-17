شكرا لقرائتكم خبر عن في قبضة رجال الأمن.. عصابات السرقة والسطو المسلح على المنازل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن رجال الأمن من كشف غموض عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.
وفي التفاصيل، تم القبض على 3 مقيمين تورطوا في انتحال صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.
كما تم إلقاء القبض على 6 مواطنين تعرضوا لامرأة داخل مركبتها أثناء سيرها في أحد الأحياء، وصدم أحدهم مركبتهم وهروبه من الموقع.
كما ألقى رجال الأمن القبض على على 8 أشخاص ارتكبوا 20 جريمة سطو على المنازل، فضلا عن آخرين جمعوا الأموال من مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة.
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