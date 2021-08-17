الجيش الإسرائيلي يستهدف بـ 3 صواريخ ريف القنيطرة جنوبي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الانفجارات سُمعت في الريف الشمالي في القنيطرة، وأن ثمة أنباء عن استهداف إسرائيلي بثلاثة صواريخ لموقع "قرص النفل" في ريف القنيطرة، قبل أن تذكر "المعلومات الأولية التي تشير إلى عدوان إسرائيلي بالصواريخ غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف نقطة عسكرية في منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي بـ 3 صواريخ".

وبحسب المصدر "تسبب الاعتداء الإسرائيلي بأضرار مادية دون وقوع إصابات في صفوف الجيش السوري".

يتبع...