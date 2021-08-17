شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للطالب الجامعي التقديم في برنامج «ريف»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “ريف” أنه بإمكان الطالب الجامعي التقديم في برنامج التنمية الريفية المستدامة.

جاء ذلك في رد على سؤال طالبة قالت فيه: “السلام عليكم أنا طالبة جامعية هل يمكن أن أسجل في البرنامج وإذا سجلت هل تنقطع المكافأه عني؟

ورد البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله “مرحباً بك.. بإمكان الطالب الجامعي التقديم في برنامج التنمية الريفية المستدامة، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.