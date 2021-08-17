هل يوجد اختلاف بين أعراض متحور «دلتا» وفيروس «كورونا»؟.. استشاري يجيب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال استشاري الأمراض المعدية ورئيس أقسام الباطنة في مستشفى الملك فهد بمدينة جدة د. وائل باجهموم إن أعراض متحور “دلتا” لا تختلف عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن متحور “دلتا” سريع الانتشار لذلك ينصح بأخذ جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأكد أن التقارير والأبحاث العلمية التي نشرت لم تؤكد وجود اختلاف بين أعراض الإصابة بمتحور دلتا والإصابة بفيروس كورونا الأصلي .
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