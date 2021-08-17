الجيش اليمني يعلن مقتل 15 من "أنصار الله" في كمين غرب مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) نصبوا كمينا محكما للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة في جبهة المَشْجَح (مديرية صِرواح) غرب مأرب، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 منهم".

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وأضاف بأن "المدفعية دمرت آلية للحوثيين كانت قد أوصلت عناصرهم المتسللة إلى أقرب نقطة من الموقع العسكري قبل أن تقع في كماشة الجيش".

في المقابل، ذكرت جماعة الحوثيين عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، أن التحالف العربي نفذ 5 غارات جوية على مديرية صِرواح غرب مأرب، دون تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، السبت الماضي، إلحاق خسائر بجماعة الحوثيين في العتاد والأرواح، إثر قصف مدفعي استهدف تحركات لمسلحي الجماعة في جبهتي الكَسّارة ومِحزام مَاس غرب وشمال غربي مأرب، وإسقاط طائرتين مُسيرتين للجماعة في جبهتي صِرواح والكَسّارة غرب مأرب.

ويوم الجمعة الماضية، لقي 26 مقاتلاً من الجيش اليمني وجماعة الحوثيين مصرعهم في معارك شهدتها جبهات رَحبة والمشِيريف وصِرواح والمَخْدَرة جنوب وغرب وشمال مأرب، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

ومنذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب الغنية بالنفط، بعد إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.