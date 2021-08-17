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إسرائيل تجري تمرينا مفاجئا على الحدود اللبنانية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، جاء فيها: بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي لفحص جاهزية فرقة الجليل لأي حادث مفاجئ، وهي الفرقة التي تعمل على الحدود اللبنانية.

وأوضح أدرعي أن التمرين يأتي في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص جاهزية قوات الجيش الدفاع، وهو تمرين تم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021، حيث ستشهد منطقة الشمال مع لبنان وسرويا تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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