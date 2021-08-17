الجزائر تتفاوض على شراء 4 طائرات روسية لإخماد حرائق الغابات

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه، "على إثر الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق من البلاد، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بتكليف وزارة الدفاع بالإشراف على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، على الفور أطلقت الوزارة الاستشارات الضرورية لدى مصنعين ذوي سمعة عالمية قادرين على تجسيد المشروع بصفة عاجلة".

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وأضاف البيان "وقع الاختيار على مُصنِع روسي ذو سمعة عالمية".

وتابع "شرعت وزارة الدفاع في التفاوض معه للتوصل إلى اتفاق حول اقتناء في أقرب وقت 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام من صنع روسي ذات محركات مزدوجة قدرتها الاستيعابية (13000) لتر، ويمكنها التدخل لمكافحة حرائق الغابات في الظروف الجوية القصوى والمعقدة".

وأوضح أن "هذه الطائرات القاذفة للمياه ذات سمعة عالمية، أثبتت نجاحها، خلال استخدامها في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في العديد من دول العالم مؤخرا وستعطي دعما قويا لجهود الدولة في مكافحة ومواجهة الحرائق بفعالية وسرعة".

وشهدت الجزائر حرائق غابات غير مسبوقة في ولايات عديدة، أبرزها حرائق ولاية تيزي وزو.

وبحسب إحصائيات رسمية فقد سقط عشرات الضحايا بينهم عسكريين بفعل الحرائق علاوة على خسائر مادية وطبيعية كبيرة.