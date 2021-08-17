البحرين تقرر إتاحة لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن "عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بالمملكة على تطعيم الفئة العمرية 3 - 11 عاماً ممن يعانون من الأمراض التي تسبب ضعف المناعة بتطعيم سينوفارم [الصيني] المضاد لفيروس كورونا بجرعتين".

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وأضافت أن هذا القرار جاء "بعد أن تدارست اللجنة جميع التوصيات الصادرة والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة عبر تقديم التطعيم، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس".

كما وافق أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على "إضافة خيار آخر من التطعيمات للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً وهو تطعيم (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا، إلى جانب الخيار الحالي المتمثل في تطعيم (فايزر-بيونتك) المضاد لفيروس كورونا بجرعتين، حيث يمكن لهذه الفئة الاختيار بين تطعيمي سينوفارم، و(فايزر-بيونتك)".

وفي سياق تطعيم الأطفال والمراهقين حول العالم ضد "كوفيد-19، أجازت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تطعيم المراهقين من سن 12 إلى 17 عاما بلقاح "موديرنا" المضاد لكوفيد-19.

وقال الدكتور جون رين الرئيس التنفيذي للوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، في بيان "يسعدني أن أؤكد أن لقاح كوفيد-19 الذي تصنعه شركة موديرنا قد تم ترخيصه الآن لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا واللقاح آمن وفعال في هذه الفئة العمرية".

يذكر أن دولا عدة مثل كندا والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد سمحوا باستخدام بعض لقاحات كوفيد-19 للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما، فيما اقتربوا من تحقيق أهدافهم بالنسبة لتطعيم الكبار.