شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دارفور يطلع على آخر ترتيبات خروج بعثة "يوناميد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، على آخر الترتيبات التي تقوم بها بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" لإكمال خروجها النهائي من دارفور.

وزار مناوي برفقة والي شمال دارفور نمر محمد، المقر الرئيس لبعثة "يوناميد"، التي انتهت ولايتها في دارفور.

وقال مناوي، في تصريحات صحفية، إنه استمع خلال الاجتماع مع قيادة البعثة إلى العديد من الملاحظات المتعلقة باستكمال خروجها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على معالجة جميع المشاكل التي تترتب على انسحاب "يوناميد"، بالتعاون والتنسيق مع قادة "حركات الكفاح المسلح" في ولاية شمال دارفور.

وأكد مناوي أنه برغم البطء في تنفيذ بعض الملفات، إلا أن الأمور تمضي نحو الوصول إلى الاستقرار الكامل في الإقليم.